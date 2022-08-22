Alanya Belediyesi araç filosuna kattığı 38 metrelik beton pompasıyla birlikte yine kendi tesisinde ürettiği beton hizmetini daha hızlı ve konforlu şekilde vatandaşa ulaştıracak.

Alanya Belediyesi araç filosuna kattığı 38 metrelik beton pompasıyla birlikte yine kendi tesisinde ürettiği beton hizmetini daha hızlı ve konforlu şekilde vatandaşa ulaştıracak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fen işleri müdürlüğü bünyesine yeni bir araç daha kazandırdı. Üretken belediyecilik anlayışıyla ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, filoya katılan yeni beton pompasıyla birlikte daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verecek. 38 metrelik beton pompası için Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı merkez şantiye binasında kurban kesilerek dua edildi.

Alanya’ya daha iyi hizmet verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Bilindiği üzere yaklaşık 4 yıl önce Üretken Belediyecilik anlayışıyla kendi hazır betonumuzu üretmeye başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde yeni mikserlerle güçlendirdiğimiz Hazır Beton Fabrika’mıza bugün de yeni 38’lik Beton Pompamızı kazandırdık. Daha fazla insanı mutlu edebilmek, daha fazla insanımızın ihtiyacını karşılayabilmek ve bölgemize en iyi hizmeti verebilmek için araç filomuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni aracımızın bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.