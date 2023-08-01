Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi Kapalı Salı Pazarı’nda 5 bin kişilik aşure ikram edildi.

Alanya Belediyesi her yıl Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğine bu yıl da devam etti. Alanya Belediyesi Kapalı Salı Pazarı’nda yapılan duanın ardından saat 09.30’da başlayan etkinlikle 5 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Aşure kazanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı münasebetiyle 100’üncü yıl logosuyla süslendi. İkram etkinliğine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, muhtarlar, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hayattaki en güzel duygulardan birisi olan paylaşmanın heyecan ve sevincini Muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan aşureler ile tattık. Alanya Belediyesi olarak 5 bin vatandaşımıza aşure ikram ettik. Geleneğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Katılan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm Alanyalı hemşerilerimizin ve İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.