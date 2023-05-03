Alanya Belediyesinin 2022 yılı Gelir ve Gider Hesabı oy birliği ile Mecliste kabul edildi.

Alanya Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında Mayıs ve Haziran ayının ilk haftası yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10 Mayıs’ta 2’ncisi yapılacak Engelsiz Kent Alanya Festivali’ne bütün vatandaşları davet etti. Engelsiz Yaşam Merkezi sorumlusu Esra Yemez’in merkezin çalışmalarına ilişkin sunum yaptığı oturumda Yücel, “Alanya Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin Alanya’da hiçbir engelle karşılaşmadan huzurla mutlulukla yaşayabilmesi bizim en büyük gayemizdir. Göreve geldiğimiz günden itibaren Alanya’nın engelsiz bir kent olması için çaba sarf ediyoruz. Alanya Belediyesi olarak engelsiz kent Alanya vizyonuyla yaptığımız çalışmalara farkındalık katmak adına Engelsiz Kent Alanya Festivali’nin 2’ncisini düzenleyeceğiz. Festivalimizde, şehrimizde engelli birey ve yakınlarına hizmet veren tüm kuruluşlar yer alacaktır. 10 Mayıs’ta Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalimize sizleri ve tüm Alanya halkını davet ediyorum“ dedi.

19 Mayıs fener alayı ve Edis konserine davet

Alanya Belediyesinin Türk milleti için tarihi öneme sahip özel günlere yakışır bir şekilde kutlamaya devam edeceğini dile getiren Yücel, “19 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünden başlayacak Fener Alayı yürüyüşümüz, ardından da 21.30’da Belediye arkasında gençlerimiz için Edis konserimiz olacaktır, bütün vatandaşlarımızı 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya ve etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali hazırlıkları tamamlandı

Alanya Belediyesinin her yıl farklı bir tema ile düzenlediği ve bu yıl 21.’si gerçekleştirilecek Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne ilişkinde meclis üyelerini bilgilendiren Yücel, 2-4 Haziran günleri düzenlenecek olan festivalin Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Cumhuriyetleri” olarak belirlendiğini ifade etti. Yücel, “Festivalimiz çerçevesinde; Türk Devletlerinin kültür ve sanatına ait etkinlikler ve gastronomisi, el sanatları, performans sanatları, edebiyat ve müzik gibi öğelerinin tanıtılması, uluslararası düzeyde kültürel paylaşımın güçlendirilmesi ve Türk dünyasının zengin kültürel mirasının geniş kitlelere duyurulmasını hedefliyoruz. 3 gün dolu dolu etkinlikler ve her akşam ücretsiz halk konserlerinin yer alacağı 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalimize tüm meclis üyelerimizi ve Alanya halkını şimdiden davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar belediye meclisinde

Bu yıl ortaya koyduğu başarılı mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran ve gelecek yıl voleybolun süper ligi olan Efeler Ligi’nde oynamaya hak kazanan Alanya Belediyespor Voleybol takımının başkan antrenör ve kaptanı şampiyonluk kupası ile Belediye Meclisini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Alanya’nın tüm kesimlerinin desteği ile gelen şampiyonluk nedeniyle meclis üyelerine ve Alanya halkına teşekkür etti. Alanya için dile getirdikleri sporun başkenti sözünün bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Yücel, Erken ve ekibini tebrik etti.

Restorasyon ödülü Başkan Yücel’ e takdim edildi

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada en iyi üst yapı çalışması dalında kazanılan Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı Restorasyon Projesi ödülünü Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Aladdinoğlu ve Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacukura, Başkan Yücel’e teslim etti. Alanya Belediyesi’nin miras bırakılan eserleri koruma adına yaptığı çalışmaların her yıl ödül aldığına dikkat çeken Başkan Yücel, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan bu yıl 40 milyon liralık kaynak aldıklarını dile getirdi.

Payallar devlet hastanesi yanına 206 dönüm mesire alanı

2020 yılında Alanya Belediyesi’nin başvurusu sonrası Konaklı Eski Belediye Başkanı ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ali Şahin’in takibi sonrası Payallar Mahallesi Göbeltepe mevkiinde bulun 206 dönüm Soğukpınar C tipi Mesire alanının Alanya Belediyesi’ne kazandırıldığı müjdesini veren Başkan Yücel, “İnşallah bugün temeli atılacak yeni Devlet Hastanemizin yanında bulunan bu alanı düzenleyerek vatandaşlarımız için önemli bir dinlenme ve güzel vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Bu çalışmada yoğun emek veren Ali Şahin Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

2002 yılı gelir ve gider bütçesine teşekkür

Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda karara bağlanan, 2022 yılı; 974 milyon 446 bin 261 TL’lik gelir ve 1 milyar 77 milyon 971 bin 116 TL’lik gider bütçesine ilişkin söz alan CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci, “Bütçede yaklaşık yüzde 81’lik bir gerçekleşme oranı bu da zaten ideal bir oran, bu oran zaten asla yüzde 100 olmaz, bu bütçenin yaklaşık yüzde 31’i yatırıma ayrılmış, bu da Antalya’nın ilçeleri içinde iyi bir oran olduğunu ifade edebilirim, eğer tahsilatlarımızı da arttırabilirsek yüzde 40’ları göreceğimizi düşünüyorum, bu bütçe için tebrik ediyorum ve olumlu görüş belirttiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.