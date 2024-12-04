Alanya Belediye Tiyatrosu, sezonun ilk yeni oyunu Prömiyer Partisi’nden sonra ‘Bir Acayip Resmi Geçit’ adlı eseri sahneye taşıyor.

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun son oyunu olan ‘Bir Acayip Resmi Geçit’in basın lansmanı gerçekleştirildi. Oyundan kısa bir bölümün canlandırıldığı lansmana, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ile basın mensupları katıldı. Oyun, Türk Edebiyatı’nın en önemli tarihi kavşağı olarak nitelendirilebilecek 1940’lı, 50’li ve 60’lı yılların şairlerini sahneye taşıyor. Dönemin şairleri, eserleri, hatıraları, yaşamla ve birbirleri ile olan çekişmeleri sahne üzerinden izleyiciyle paylaşılıyor. Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerini konu alan müzikal tadındaki ‘Bir Acayip Resmi Geçit’ oyunu, 6 Aralık Cuma ve 7 Aralık Cumartesi günleri Alanya Kültür Merkezi’nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Oyunun yazarı ve yönetmeni usta isim Nejat Koper

Belediye Tiyatrosu’nun usta ismi Nejat Koper, kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. Oyunun müziklerini Kemal Günüç, dekor ve afiş tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Merve Nural, ışık tasarımını Haluk Özdemir, görsel tasarımını Cemil Bilgen, sahne ressamlığını ise Ezgi Melek Kerman üstlendi. Ayrıca oyuna Kemal Günüç piyonasıyla, Kateryna Vestko ise kemanı ile eşlik ediyor. Vedat Akbulut, Esra Tığlı Kutertan, Mustafa Erman Doğan ve Amed Yahşi’nin yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda; Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut, Fırat Onur Deniz, Esra Tığlı Kutertan, Murat Demir Tetik ve Amed Yahşi rol alıyor.

"Tiyatromuzun koltukları herkesi bekliyor"

Oyunun Yazarı ve Yönetmeni Nejat Koper, tüm halkı oyunu izlemeye davet ederek, “Tiyatromuz izleyicilerimizi 1940’lı, 50’li, 60’lı yıllara götürecek. Bu yıllarda yaşamış edebiyatçılarımız, şairlerimiz, kültür insanlarımız bizim naçizane Belediye Tiyatromuzun davetiyle sahnemize geliyorlar. Bu sahneden dertlerini, tasalarını, şiirlerini, şarkılarını, o dönemki ilişkilerini paylaşacaklar. Biz çok sevdik oyunumuzu ve umuyoruz ki seyircilerimiz de bizler kadar sevecektir. Son 30-40 senedir edebiyatımıza ilgi biraz azaldı. Bu ilgi azalınca bizi biz yapan, bizi incelten, ruhumuza yücelik veren, belli bir yaşam keyfi sunan şairlerimiz, romancılarımız, hikayecilerimiz, edebiyatçılarımız artık bizim gözümüze görünmez oldular. Kitapları evde varsa bile bir köşede duruyor. Seyircilerimiz oyundan sonra, ’Sait Faik’e tekrar bir baksam mı’, ’Orhan Veli’nin ne güzel şiirleri vardı’, ’Ahmet Haşim ne diyordu’ diyerek kitapları tekrar açacaklardır. Amacımız o ve her şey yolunda gidiyor. Alanya Belediye Tiyatromuzun koltukları herkesi bekliyor” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise, oyunun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Tiyatromuz bugün bir mutlu günü daha yaşıyor. Giderek seviyesini yükselten bir grafiği var. Belediyemize uluslararası düzeyde bir ödül getirdiler. Yurt içinde de birçok gösterilerimiz oluyor. Bu oyun, daha çok kendi öz kaynaklarımızla çıkardığımız bir oyun olacak. Yazarı, yönetmeni, kostümü, oyuncuları hepsi kendi öz kaynaklarımızdan. Müzik ve dekor dışında dışarıdan aldığımız bir hizmet olmadı. Bu da tiyatromuzun geldiği seviyeyi hepimize gösteriyor. Alanya Belediye Tiyatroları, cuma ve cumartesi akşamları burada izleyicilerle buluşacak. Ben de heyecanla bekliyorum” diye konuştu.