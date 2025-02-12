Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre politikalarının siyasi çekişmelerin ötesinde ülkenin geleceği için ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu mesele siyasi bir tartışma konusu olmamalı, ülke meselesidir" dedi.

Başkan Uysal, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Akdeniz Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitim Kongresi’nde konuştu. Başkan Uysal, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için ulusal ve küresel çapta mücadelenin gerekliliğine vurgu yaparak, kongreyi düzenleyen tüm kurum ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. Muratpaşa Belediyesi’nin öncü projelerinden olan Çevreci Komşu Kart’a değinen Uysal, 2015 yılında başlatılan uygulamanın bir ilk olduğunu ifade etti. Atıkların ekonomik değerine vurgu yapan projede vatandaşların atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak para puan topladığını ve bu puanları alışverişlerde kullanabildiğini belirten Uysal, "Sıfır Atık projesinden önce bizimle yoğun çalışmalar yapıldı. BBC’ye haber olacak kadar ses getiren bu projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Eğer Türkiye genelinde yaygınlaşırsa yıllık 10 milyar dolarlık bir ekonomik potansiyel doğabilir" dedi.

Göller Bölgesi’nde tarımsal su kullanımı uyarısı

Göller Bölgesi’ndeki su kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çeken Uysal, "50’den fazla göl yok oldu, son kalanlar ise can çekişiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri tarımsal sulama yöntemleri. Küçük ölçekli tarım işletmeleri, her biri ayrı sondaj kuyuları açarak yer altı su kaynaklarını tüketiyor. Eğer su kullanımını merkezi bir sistemle düzenlemez, tarım yapısını modern çiftliklere dönüştürmezsek bu sorunun üstesinden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Uysal, özellikle dalga enerjisinin yeterince değerlendirilmediğini söyledi. Uysal, "Karadeniz’in derinliklerinde madencilik ve gaz arama çalışmaları yapılıyor. Bu yatırımların küçük bir kısmı dalga enerjisi teknolojilerine ayrılsa, Türkiye dünya çapında bir enerji üssü olabilir. Şu an dalgalar kıyılarımıza vuruyor ama biz bu enerjiyi değerlendirmiyoruz" diye konuştu.

Çevre politikalarının siyasi çekişmelerin ötesinde ülkenin geleceği için ele alınması gerektiğini belirten Uysal, "Bu mesele siyasi bir tartışma konusu olmamalı, ülke meselesidir. Bilim insanlarının kamu yönetimine yön vermesi, alınacak kararların bilimin ışığında şekillenmesi gerekiyor" dedi.