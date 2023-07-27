Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 6 kilometrelik Beldibi grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahallelerindeki yolların konforunu artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor. Demirtaş Vadisi’nde bulunan Beldibi Mahallesi grup yolunun standartlarını yükseltmek için yapılan alt yapı çalışmalarının ardından yolda asfalt dökümüne başlandı.

6 km asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri drenaj, büz, şarampol çalışması yaparak alt yapısını tamamladığı Beldibi yolunu sathi asfaltla kaplıyor. 6 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Yol konforunun yükseltilmesi birlikte mahallede yaşayan ya da bölgeye giden vatandaşlar daha rahat bir ulaşıma kavuşacak.