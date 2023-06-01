Alanya’da 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) ilk yılını tamamladı. Yeni açılmış olmasına rağmen açtığı 36 kurs ile 208 öğrenciye ücretsiz eğitim veren Alanya ATABEM, robotik kodlama kursu ile de bir ilke imza attı.

Robotik kodlama kursuna toplam 16 öğrenci katıldı. Robotik kodlama eğitiminde birden fazla mühendislik dalının öğrencilere tanıtılmasının yanında, sayısal düşünme becerilerinin geliştirilmesi, algoritmik düşünme, karşılaşılan problemlere farklı bakış açıları ile bireysel çözümler üretilmesi hedeflendi. 2022 yılı Aralık ayında robotik kodlama ile elektronik ve yazılımın bir arada kullanıldığı sistemlerin çalışma mantığı ile birlikte günlük hayatta sık sık gördüğümüz sensörlerin çalışma yapısı ve kullanım alanları hakkında da eğitim verildi.

Projeler başarıyla tamamlandı

Öğrenciler ayrıca robotik kodlama setindeki benzer sensörleri kullanarak bulundukları ortamın ısı, sıcaklık, nem, ışık yoğunluğu gibi durumlarını ölçerek bu bilgileri LCD ekranda gösteren çeşitli uygulamalarla birlikte bir akıllı ev sistemi uygulaması, bluetooth kontrollü araba projelerini başarı ile tamamladı.

Robotik kodlamaya yoğun ilgi

Alanya ATABEM Birim Sorumlusu Can Baysal, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yerinde, yaparak ve yaşayarak öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Alanya’da da ücretsiz olarak açtığı ATABEM Kurs Merkezimizde ilk yılımızı tamamladık. Öğrencilerimize verilen robotik kodlama dersleri çerçevesinde bluetooth kontrollü araba projeleri başarılı bir şekilde hayata geçirildi. Bir ilk olan bu proje önümüzdeki dönemlerde daha büyük ilgi görecek “ dedi.

ATABEM yaz okulu açılıyor

Öte yandan Alanya ATABEM yaz okulu kayıtları 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında başlayacak. İnternet üzerinden alınacak ön kayıtların ardından kayıtlar 12-16 Haziran tarihleri arasında kurs merkezlerine şahsen müracaat ile alınacak. ATABEM Yaz Okulu ise 3 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında 14 kurs ile gerçekleştirilecek.