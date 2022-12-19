Kış aylarının gelmesi ile Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kış aylarının gelmesi ile Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alanya’nın tüm mahallerinde vatandaşlardan gelen istek ve talepleri yerine getirirken, bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Hacımehmetli Mahallesi’nin en önemli güzergahlarından olan Eski Antalya Caddesi’nde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan yağmur giderlerini düzenliyorlar. Hacımehmetli’de çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalle halkının kullanımına açılacak. Alanya’nın kırsal kesimlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, yüksek kesimlerde asfalt yapılamayan yollara beton dökümü gerçekleştiriyor. Kestel İsa Küçülmez ve Baraj Caddelerinde başlayan yol düzenleme ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yağışların artmasının beklendiği günlere hazırlık yapan ekipler, yağmur drenaj çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekipler Avsallar, Aliefendi ve Kızılcaşehir Mahallelerinde drenaj, rögar, ve ızgara çalışmalarını sürdürürken, yağmurla havalarda su baskınlarının önlenmesi için gerekli adımları atıyorlar.