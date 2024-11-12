Alanya Adalet Sarayı, "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi" kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dünya Bankası ile yapılan iş birliği ile kendi elektriğini üretmeye başladı.

Alanya Adalet Sarayında eski ve verimsiz klima santralleri olarak bilinen Eurovent C/D sınıfı santralleri ile yenilenerek 8 adet klima santrali ve 4 adet egzost aspiratörü yenilendi. Yıllık olarak 379.559,45 (kWh) elektrik tasarrufu sağlandı.

Eski ve verimsiz ısıtma soğutma sistemi yerine hava kaynaklı VRF ısı pompası sistemi yapılarak çeşitli kapasitelerde 219 adet iç ünite montajı yapıldı. Yıllık olarak 231.709,91 (kWh) fuel oil tasarrufu sağlandı. Eski pencereler 4+12+4 mm argon gaz boşluklu çift camlı pencereler ile yenilendi. Yıllık olarak 9.028,00 (kWh) fuel oil tasarrufu sağlandı. Aynı zamanda Bina otomasyon sistemi (BMS) ve enerji ölçüm sisteminde (EnYS) iyileştirme yapılarak yıllık olarak 50.035,51 (kWh) elektrik, 3.243,94 (kWh) fuel oil tasarrufu sağlanarak elektrik tasarrufu konusunda önemli adımlar atıldı.

Alanya Adalet Sarayı B Blok çatısına kurulan 110 kW GES tesisi ile yıllık olarak 117.831,20 kWh elektrik enerjisi üretilmeye başlandı. 2023 yılında başlatılan bu proje kapsamında Alanya Adalet Sarayı B Blok çatısına kurulan güneş panellerinden elde edilecek yenilenebilir, temiz enerji ile yıllık olarak CO2 384 ton karbon emisyonu azaltıldığı öğrenildi. Yerinde elektrik enerjisi üretimi, bina otomasyon ve enerji izleme sistemleri, bina cephesinde yapılan iyileştirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinin modern teknoloji ile yenilenmesi iyileştirilmesi ile toplamda yıllık olarak yüzde 46 oranında tasarruf elde edilmesi hedeflendi.

Önümüzdeki dönemlerde Alanya Adalet Sarayı A Blok çatısında da aynı çalışmaların yapılması bekleniyor.