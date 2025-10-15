Alanya 2029 yılına kadar Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Alanya Belediyesi, spora ve uluslararası tanıtıma yönelik yatırımlara bir yenisini daha ekledi. İsviçre’nin Lozan kentinde Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) merkezinde gerçekleşen buluşmada, Alanya’nın 2029 yılına kadar Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği resmen teyit edildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın’dan oluşan resmi heyet, FIVB yetkilileriyle bir araya gelerek geçmiş organizasyonların değerlendirmesini yaptı ve uzun vadeli iş birliği hedeflerini paylaştı. Sporun ve sporcunun şehri olma vizyonunu uluslararası alanda güçlendirmeye devam eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığındaki heyet, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) merkez binası olan Volleyball House’ta ağırlandı. Ziyaret, Alanya’nın plaj voleybolundaki köklü geçmişini geleceğe taşıma kararlılığını ve FIVB ile olan güçlü iş birliğini bir kez daha teyit etti.

2029’a kadar ev sahipliği yapacak

Bu yıl büyük başarıyla gerçekleştirilen Beach Pro Tour Challenge Alanya organizasyonunun ardından, Alanya’nın 2029 yılına kadar FIVB Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdüreceği kesinleşti. Alanya, 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında yeniden dünyanın en iyi plaj voleybolcularına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 1992’de ilk ulusal turnuvaya, 1993’te ilk uluslararası organizasyona ve 1996’da dünya turuna ev sahipliği yapan Alanya’nın 30 yılı aşan plaj voleybolu mirasını modern bir anlayışla sürdürüyor.

FIVB mükemmeliyet merkezi yolda

Görüşmelerde, Alanya Plaj Voleybolu Merkezi’nin ’FIVB Beach Volleyball Centre of Excellence’ (Mükemmeliyet Merkezi) olarak tescillenmesi süreci de gündeme geldi. Bu adım Alanya’yı sporcu ve antrenör yetiştirme üssü haline getirecek.

"Sporu yaşamın merkezine koyan bir kentiz"

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanya, sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda spora yatırım yapan, gençleriyle, tesisleriyle ve vizyonuyla sporun geleceğini şekillendiren bir şehir. FIVB ile yürüttüğümüz uzun vadeli iş birliği, bu vizyonun en güçlü göstergesidir. Plaj voleybolunda Alanya’nın adı artık dünya standartlarında bir kaliteyle anılıyor." şeklinde konuştu.

Yeni hedef dünya şampiyonaları

Lozan’daki görüşmelerde Alanya heyeti, 2027 U21 Dünya Şampiyonası ve 2028 U18 Dünya Şampiyonası için ev sahipliği durumunu da gündeme getirdi. FIVB yetkilileri, Alanya’nın güçlü organizasyon kabiliyetini ve uluslararası spor kültürünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Alanya Belediyesi, sporu toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürürken, sporda sürdürülebilirlik vizyonuyla da Türkiye’nin öncü kentleri arasında yer alıyor.