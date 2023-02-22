Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, VIP minibüs ile deprem bölgesine gittikleri iddiasının doğru olmadığını anlatan bir video paylaştı. Alan, deprem bölgesindeki görevlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak’a döndüğünde iddialara karşı hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, VIP minibüs ile deprem bölgesine gittikleri iddiasının doğru olmadığını anlatan bir video paylaştı. Alan, deprem bölgesindeki görevlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak’a döndüğünde iddialara karşı hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, VIP minibüs ile deprem bölgesine gittikleri iddialarının kamuoyunda yer almasının ardından görevlendirildiği Kahramanmaraş’ın Oniki Şubat ilçesinden bir video paylaştı. Videoda iddialarda yer alan minibüsün içerisini de gösteren Başkan Alan, vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele verdiklerini anlatarak şöyle dedi:

"Pazar günü akşam yola çıkmıştık. Maraş’tayız. Depremin dördüncü günü olan ilk hafta gelmiştik. Burada yaraların bir an evvel sarılması depremzede vatandaşların bir an evvel bu durumdan çıkarak hayatın normalleşmesi anlamında onlara destek olunması için elimizden ne geliyorsa hem Kozlu Belediyemiz, hem Kilimli Belediyemiz hem de Zonguldak Belediyemiz olarak buradaydık. Döndükten sonra tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki beyefendinin talimatıyla belediye başkanları olarak Kahramanmaraş merkezdeki ilçe olan Oniki Şubat Belediyesi ile ortaklaşa koordinasyon çalışmaları yapmak üzere ve birlikte hareket etmek üzere görevlendirildik. Ve üç gündür buradayız. Burada yaraların sarılması için gerçekten İl Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde ve liderliğinde 450 bin nüfuslu Oniki Şubat ilçesinin depremzede vatandaşlarımızla dertleşip onların derdiyle dertlenmek için yaralarına bir parça da olsa merhem olmak için milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ile birlikte üç belediye başkanı burada gayret gösteriyoruz. Ama ne yazık ki sabah uyandığımızda Zonguldak’taki bir yerel gazetede göreve geldiğimiz günden beri zaten bizleri eleştirmek için kendine başka görev edinmemiş bir gazetenin haberiyle içimiz parçalandı. Moralimiz bozuldu."

İddialarda yer alan minibüsü de görüntüleyen Alan, "’Lüks araçla Kahramanmaraş’a gittiler’ diyor. Şimdi size lüks aracı göstermek istiyorum. İşte bizim lüks aracımız bu. Biz bu lüks araçla üç günden beri iddiaya göre içinde son sistem televizyon, ısıtma, kahve makinesinden tutun da her türlü olanağın sağlandığı aracımızı bu şekilde söylüyorlar. Buraya bizim ikinci gelişimiz. Biz ikisinde de belediyelerimizin kasasında ne mazot parası ne da araca kira parası vermedik. Hepsini cebimizden karşıladık. Tabi bu kişiler ne yazık ki herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Onun dışında burada kamu görevlileri yok diyerek ne yazık ki vatandaşlarımızın nezdinde burada yapılan çalışmaları küçümseyici ve burada gerçekten asrın felaketinin yaşandığı 10 ilimizi etkileyen bu felakette gerçekten insanların ve bizlerin moralini bozmaya çalışıyorlar. Ama onlara söyleyebileceğimiz tek laf var. Ne yaparsanız yapın; bizim milletimizin yanında olmak, milletimizle birlikte olma sevdamızdan vazgeçiremeyeceksiniz. Bunları gördünüz. Burada gerçekten bütün belediye başkanları, ülkemizin tüm insanları gerçekten gayret gösteriyor. Yaraların bir an önce sarılıp normal hayata döndürebilmek için uğraşıyor. Ama siz oturduğunuz yerden bu işleri küçümsemeye çalışıyorsunuz. Zonguldak’a döner dönmez de hukuki süreci başlatacağım. Yazdıklarında bir kelime doğru olmayanlara karşı hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Bu videoyu çekip çekmeme konusunda kararsız kaldım. Ama biz de insanız. Gelince hem hukuki yoldan hem de buradaki yaptıklarımızı anlatarak daha büyük cevap vereceğiz. Deprem bölgesinden Zonguldak’a selamlarımı yolluyorum. İki üç gün içerisinde Zonguldak’ta olacağız" diye konuştu.