Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, doğalgazın karaya ulaştırılacağı Filyos Limanı’nı gezerek "Türkiye’nin iki katlı şehir ünvanını taşıyan Zonguldak olarak yerli ve milli enerjimizle Türkiye Yüzyılı’na hazırız" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, doğalgazın karaya ulaştırılacağı Filyos Limanı’nı gezerek "Türkiye’nin iki katlı şehir ünvanını taşıyan Zonguldak olarak yerli ve milli enerjimizle Türkiye Yüzyılı’na hazırız" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti teşkilatıyla birlikte Filyos Limanı’ndaki Karadeniz Gazı’nın karaya çıkartılacağı tesisi gezdi. 2023 yılının Mart ayında vatandaşlara sunulması planlanan Karadeniz Gazı’yla Zonguldak’ın öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Başkan Ömer Selim Alan, "Zongulak iki katlı şehir. Bir bu kadar da yerin altında varız" diye konuştu.

Yeraltı zenginliği olan taşkömürünün ülke ekonomisine ve sanayisinin kalkınması için büyük bir emekle yeryüzüne çıkartılarak kazanılan "İki katlı şehir" ünvanının doğalgazla taçlandığını ifade eden Başkan Alan, "Zonguldak Türkiye Yüzyılı’na hazır" dedi. Yabancı kaynak peşinde koşanlara, Türkiye’nin geleceğini yabancı güçlere teslim etmeye çalışanlara inat Zonguldak’ın yerli ve milli enerjisiyle Türkiye Yüzyılı’nı karşılamaya hazır olduğuna vurgu yapan Başkan Ömer Selim Alan şöyle dedi:

"Hep iki katlı bir şehirdik biz, Yıllarca boşa değildi söylediğimiz sloganlar. Ne zaman ülkenin bize ihtiyacı olsa, hep bir ağızdan söylerdik o meşhur sözleri. ’Bir bu kadar da yerin altında varız ’diye... Evet her zaman bir yarımız da yerin altında idi. Yer altı zenginliğimiz olan taşkömürünü ülke ekonomisi ve sanayisinin kalkınması için büyük bir emekle yer yüzüne çıkararak kazanmıştık bu haklı unvanı. Türkiye’nin yer altı ağ açıklığı en fazla olan şehri olarak yazılmıştı adımız tarihe. Şimdi yine çıkıyoruz yerin ve denizin yüzlerce metre altından Tüm ülkeyi aydınlığa kavuşturmak için. Bu sefer taş kömürümüzün yanında doğalgazımızla da çıkıyoruz aydınlığa. Yabancı kaynak peşinde koşanlara, ithal ekonomist peşinde olanlara ve Türkiye’nin geleceğini yabancı güçlere teslim etmeye çalışanlara inat. Biz Türkiye’nin tek iki katlı şehri unvanını taşıyan Zonguldak olarak yerli ve milli enerjimizle Türkiye Yüzyılı’na hazırız. Onlar, Atatürk’ün manda ve himayeye karşı duruşunu varsın unutsunlar. Biz bu toprakların evlatları olarak Türkiye Yüzyılı’nın enerjisi olacağız ve Zonguldak olarak ülkemiz için milli ve yerli değerlerimizle var gücümüzle çalışacağız."