Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yenilenen sahil bandında vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yenilenen sahil bandında vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Zonguldak’ta bir süre önce yenilenerek yeniden vatandaşların hizmetine giren sahil ve gezi yolu hafta sonu vatandaşların adeta ilgi odağı oldu. Güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlarla buluşan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Şehrimize nefes aldıran, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiği Sahil /Liman Yolu’nda hemşerilerimiz ile bir araya geldik, hasbihal ettik, güzel havanın tadını çıkarttık. Tüm hemşerilerimize hayırlı hafta sonları diliyorum. Kent estetiğini geliştirecek düzenlemeler yaparak, şehrimizi yepyeni bir görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.