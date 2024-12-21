CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Alaaddin Öztürk, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen’i ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Aladdin Öztürk, ziyarette Şen ile birlikte Çiftçi Malları Koruma Başkanı Sedat Yoluç ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Muammer Gizlen ile birlikte görüşerek çiftçilerin sorunlarını Şen’den dinledi. Öztürk, İl Genel Meclisi’nde bu konuda da bir çalışma yapacağını belirterek görüş alışverişinde bulundu.

Şen ziyaret nedeniyle, Öztürk’e teşekkür etti.