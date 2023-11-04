Aladağ Belediyesi belediyeye ait işletmelerde İsrail merkezli tüm ürünlerin satışını yasakladı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde belediyeye ait olan restoran, kafe ve tesislerde İsrail’i destekleyen ve İsrail merkezli tüm ürünlerin satışı yasaklandı. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "3 Kasım itibari ile ilçemizde belediyemize ait tüm işletmelerimizde terörist İsrail’i destekleyen firmaların ürünlerinin satışı yasaklanmıştır” dedi.

Ayrıca ilçedeki Aladağ Şehitler Anıtı Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı.