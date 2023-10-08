Adana’da 7. Uluslararası Lezzet Festivali’ne Aladağ ilçesi doğasını ve endemik bitki çeşitliliği ön plana çıkaran konseptle katıldı. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, 15 bin nüfuslu ilçenin doğa, ekoloji ve spor dalları ile yıllık 500 bin ziyaretçi sayına ulaştığını ifade ederek hedeflerinin ilçede 1 milyon ziyaretçi olduğunu kaydetti.

Adana’da 7. Uluslararası Lezzet Festivali’ne Aladağ’ın doğasını ve endemik bitki çeşitliliği ön plana çıkaran konsept ile katılan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, 15 bin nüfuslu ilçenin doğa, ekoloji ve spor dalları ile yıllık 500 bin ziyaretçi sayına ulaştığını ifade ederek hedeflerinin ilçede 1 milyon ziyaretçi olduğunu kaydetti. Akgedik, “Torosları Çukurova’ya getirdik. Artık Çukurova’yı oraya taşıyacağız. Kuzeyin tatlarını yerinde vatandaşlarımıza sunacağız. Bundan sonraki süreçte Çukurova’yı Toroslara taşıyacağız. Olmadı Adana’yı Aladağ’ımıza bağlarız. Aladağ dünyanın endemik türleri olan en önemli noktasından biri. Farklı rakımlar ve yüzde 80’i orman olan bir ilçe doğa turizmi ve doğa sporları ile değerlendirmeye çalışıyoruz. Yılda 500 bin ziyaretçiye ulaştık hedef bir milyon ziyaretçiye ulaşmak. Turizm alt yapısı güçlendikçe birçok turizm değeri ortaya çıktı. Gizlediğimiz hazineler var onları da yakında gün yüzüne çıkaracağız” diye konuştu.

Aladağ’da ardıç ile sedir ağaçlarının sunduğunu şifayı pekmez ve şurup olarak hazırladıklarını kaydeden Aladağlı Ferdi Kaplan festivalde ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Festivalde kara kazanda ardıç pekmezi hazırlayan Beyhan Tuğ ve eşi Hasan Tuğ, 1800 rakımda doğadan gelen şifalı lezzeti katılımcılara sunduklarını kaydederek festivalde Aladağ’a ilginin çok yoğun olduğunu kaydetti.