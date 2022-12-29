Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, Teknik Adam Ali Çalış ile anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, Teknik Adam Ali Çalış ile anlaşma sağladı.

Geçen sezon ve bu sezon Viven Bornova FK ile başarılı sezon geçiren ve 2022-2023 sezonunda Tire FK maçı sonrası ayrılan Ali Çalış, 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Alaçatıspor ile sözleşme imzaladı.

Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak ciddi puan kayıpları yaşayan, 13. hafta sonunda 23 puanla ilk devreyi 5.sırada tamamlayan. Alaçatıspor, İzmir’in de yakından tanıdığı isim olan Ali Çalış ile anlaşma sağladı.

Özellikle 2022-2023 sezonu ilk 10 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 22 puanla Viven Bornova FK’yı lider olarak bırakan genç çalıştırıcı, Bölgesel Amatör Lig 10. grup ekiplerinden Alaçatıspor ile 2022-2023 sezonu ikinci devresinde anlaşma sağladı.

Başarılı Teknik Adam Ali Çalış’ın yardımcılığını Ümit Yavuz, kaleci antrenörlüğü ile Ayhan Öztunç gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Ali Çalış ve yardımcıları Ümit Yavuz ile Ayhan Öztunç’un imza törenine As Başkan Uğur Özen ve yönetim kurulu üyeleri Ekrem ve Eren Ölmezer katılım gösterdi.

İmza töreni sonrası konuşan Teknik Direktör Ali Çalış, “Alaçatıspor ile anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben ve ekibim Alaçatıspor için elimizden gelenin en iyisini yapıp takımımızı en üstlere taşımak için mücadelemizi vereceğiz. Bize güvenen ve bu göreve getiren Başkanımız Ozan Gençalp, Genel Koordinatör Malik Gençalp ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz” dedi.