Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Alaçatıspor, ligin son haftasında konuk ettiği lig ikincisi Yunus Emre Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, maçın ilk golünü 51. dakikada, Alaçatıspor oyuncusu Adnan Polat kaydetti. Maçın skorunu belirleyen ikinci gol ise 62. dakikada, Alaçatıspor oyuncusu Onur Emre Yaldız’ın ayağından geldi. Ligin son maçı Alaçatıspor’un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanırken, Alaçatıspor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp ve yöneticiler, futbolcularını ayakta alkışladı. Bölgesel Amatör Lig 10. Grubu Aliağaspor FK 60 puanla lider tamamlarken, Alaçatıspor karşısında 2-0 mağlup olan Yunus Emre Belediyespor 53 puanla 2., Alaçatıspor ise 50 puanla 3. sırada tamamladı.

"15 gün daha liglerin sonuçlanmasını bekleyeceğiz"

Maçın ardından değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Futbolcularımızı kutluyorum. Sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösterdiler. Ligin son maçının son düdüğüne kadar onurlu bir mücadele sergilediler. Sezonun ikinci yarıların her zaman zor geçtiği bir ligde, 27 puan topladılar. Ligi başarılı bir şekilde, toplam 50 puanla 3. sırada tamamladık. Ligin ikinci yarısında, kendi grubumuzdaki İzmir takımlarının hepsiyle deplasman maçlarında karşılaştık. Çok zor bir fikstürdü. Ne kadar zor olsa da üstesinden gelmeyi başardık. Bunun için de büyük bir parantez açmak istiyorum. Teknik ekibimiz, büyük bir özveriyle takıma sahip çıktı. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi olarak, hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Şampiyon olmanın yetmediği bir ligde mücadele ediyoruz. Ligi 3. bitirmemize rağmen hala play-out oynar mıyız, oynamaz mıyız diye bir 15 gün daha liglerin sonuçlanmasını bekleyeceğiz" dedi.

"Başarımızın arkasında çok sayıda gizli kahraman var"

Gençalp, kenetlendiklerini ifade ederek, "Başarımızın arkasında çok sayıda gizli kahraman var. Öncelikle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, kulübümüze büyük destek veren Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a sonsuz teşekkür ederken, senelerden beri sahamıza bakan görevlilerimizden personelimize, kendi çocuklarından ayırmayan mutfakta görevli abimiz, ablamız ve sayılamayacak kadar çok Alaçatıspor seveni, hiçbir çıkar gözetmeden bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu kulüp için her şeylerini verdiler. Tabi yönetici abilerim ve kardeşlerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim ama özellikle Uğur Özen ve Barış Koparal’a ayrıca teşekkür ederim. Sezon boyunca birbirimize sarıldık. Yönetim olarak birbirimizle kenetlendik Kulübümüzün başarıya ulaşması için hep birlikte, sonuna kadar elimizden geleni yaptık. Ligi yüzümüzün akıyla kapattık. Kulüp Başkanı olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.