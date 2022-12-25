Yunus Emre Belediyespor, 2-0’lık galibiyetle, 30 puanla ligdeki liderliğini korurken, Alaçatıspor ise 23 puanla ligin ilk devresini 5. sırada tamamladı.

Zorlu maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Yunus Emre Belediyespor maçın 53. dakikasında kazandığı penaltıyı Enes Yıldırım’ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Maçın 66. dakikasında Yunus Emre Belediyespor oyuncusu Emre Yıldırım, attığı gol ile maçın skorunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin ilk devresinin son maçında, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Yunus Emre Belediyespor karşısında 2-0 mağlup oldu.

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