Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin ilk devresinin son maçında, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Yunus Emre Belediyespor karşısında 2-0 mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin ilk devresinin son maçında, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Yunus Emre Belediyespor karşısında 2-0 mağlup oldu.
Zorlu maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Yunus Emre Belediyespor maçın 53. dakikasında kazandığı penaltıyı Enes Yıldırım’ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Maçın 66. dakikasında Yunus Emre Belediyespor oyuncusu Emre Yıldırım, attığı gol ile maçın skorunu ilan etti.
Yunus Emre Belediyespor, 2-0’lık galibiyetle, 30 puanla ligdeki liderliğini korurken, Alaçatıspor ise 23 puanla ligin ilk devresini 5. sırada tamamladı.
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