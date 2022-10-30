Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 5. hafta maçında Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Bağcılarspor’u 2-1 mağlup ederek liderliğini korudu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 5. hafta maçında Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Bağcılarspor’u 2-1 mağlup ederek liderliğini korudu.

Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz yönetimindeki Alaçatıspor, ligde oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla grupta lider olurken, zorlu Bağcılarspor deplasmanında 2-1 galip gelerek galibiyet serisini de sürdürdü.

Müsabakaya etkili ve hızlı başlayan İzmir ekibi Alaçatıspor, 39. dakikada Tayfun Keskinoğlu’nun golü ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skorunu tayin etti. İkinci yarıda ev sahibi ekip 77. dakikada Emirhan Atilla ile beraberlik golünü bulsa da 85. dakikada Alaçatıspor, Yasin Dölekli’nin kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Haftaya Alaçatıspor sahasında Manisa Sanayispor ile karşılaşacak.