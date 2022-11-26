Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Alaçatıspor, deplasmanda İstanbul ekibi Ortaköyspor’u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Alaçatıspor, deplasmanda İstanbul ekibi Ortaköyspor’u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı 9 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 20 puanla günü lider tamamlayan Alaçatıspor, deplasmanda Ortaköyspor’u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Karşılaşmaya istekli ve hızlı başlayan Alaçatıspor, 45. dakikada Umut Bartu’nun golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda kontrollü futbol oynayan İzmir ekibi Alaçatıspor, zorlu geçen deplasmanda Ortaköyspor’u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla günü lider tamamladı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Ligin kolay gibi görünen zor maçını oynadık. Deplasmanda alınan 3 puan her zaman çok önemlidir. Belki girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek daha farklı bir skor olabilirdi. Ancak ne olursa olsun galibiyet çok önemli. Oyuncularımı, teknik ekibimi ve yönetim kurulumuzu öz verilerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.