Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Alaçatıspor, deplasmanda Saruhanlı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Alaçatıspor, deplasmanda Saruhanlı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Aliağaspor FK, Kartalspor ve Yunus Emre Belediyespor’un puan kaybı yaşadığı haftada Alaçatıspor’un da puan kaybı yaşaması sonrası ilk 4 sırada 14 puanlı ekiplerden oluştu.

Mutlak galibiyet için çıktığı maça iyi başlayan Alaçatıspor, 8. dakikada Bartu Umut’un golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Tayfun ve Eren ile net fırsatı değerlendiremeyen Alaçatıspor, 32. dakikada Ümit Yılmaz’ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda yüklenen ve gol arayan Alaçatıspor, Abdullahhan, Göksu, Abdülkadir ve Yavuz ile girdiği net gol fırsatlarını değerlendiremedi ve zorlu maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Alaçatıspor 14 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Taksim’de yaşanan bombalı saldırıda ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu ortamda maç konuşmak gerçekten zor. Hatta imkansız. Ancak taraftarımızı bazı konularda bilgilendirmemiz lazım. Bugün maça iyi başlayan, oyunun hakimi olan, gol atan ve sonrasında bir çok pozisyona giren ancak hakem tarafından engellenen bir Alaçatıspor vardı sahada. Taktir haklarını rakipten yana, kart haklarını bizden yana kullanan bir hakem oyunu bambaşka bir seviyeye getirdi. Her anlamda hükmettiğimiz maç bambaşka bir seviyeye döndü. Puan tablosuna baktığımız zaman kazandığımız 1 puan olsa da maça baktığım zaman kaybettiğimiz 2 puanın olduğunu düşünüyorum. Ancak her ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmeyen ve sahada terinin son damlasına kadar emek veren oyuncularımı kutluyorum. Ve bizi deplasmanda da yalnız bırakmayan Alaçatıspor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Haftaya Alaçatıspor, kendi sahasında Özçamdibispor’u konuk edecek.