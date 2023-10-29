Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 3. haftasında deplasman maçında karşılaştığı Emirdağspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin güçlü takımlarından Alaçatıspor, deplasman maçından golsüz beraberlikle dönerken, averaj farkı ile bu hafta da 7 puanla lig liderliğini korudu. Alaçatıspor, 5 Kasım Pazar günü, sahasında Çeşme Belediyespor’u ağırlayarak yerel derbi maçına çıkacak. Yerel derbi maçına güvenlik nedeniyle alınan karar gereğince Çeşme Belediyespor taraftarları alınmayacak.