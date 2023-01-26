İkinci yarının ilk maçını, 29 Ocak Pazar günü, saat 14.00’te, Aliağa Futbol A.Ş. ile deplasmanda oynayacak olan Alaçatıspor, transfer haberini sosyal medya sayfasından duyurdu. Açıklamada, "Santrfor mevkiinde görev alan tecrübeli golcü Burhanettin Çakırefe, Alaçatımız’da. Çiğli Belediyespor’dan transfer ettiğimiz tecrübeli ismin 1. Lig ve 2. Lig tecrübesi bulunmaktadır" denildi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, tecrübeli santrfor Burhanettin Çakırefe’yi renklerine bağladı.

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