Bölgesel Amatör Lig (BAL) İzmir temsilcisi Alaçatıspor, küme düşmeme mücadelesi veren Uşak Temsilcisi Budaklar Gençlik’i 10 kaldığı maçta 4-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) İzmir temsilcisi Alaçatıspor, küme düşmeme mücadelesi veren Uşak Temsilcisi Budaklar Gençlik’i 10 kaldığı maçta 4-0 yendi.

Maçın başından sonuna kadar etkili oynayan İzmir temsilcisi, maç boyunca hata yapmadı. Lider ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Alaçatıspor, Seferihisar İzzet Gül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı etkili futboluyla kazandı. Puanını 27 puana çıkararak 3. sıraya yükseldi.

Maçtan sonra açıklama yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Ali Çalış, “Bir saatten fazla 10 kişi oynadı takımım, ona rağmen müthiş mücadele gösterdiler. Takımım hem fizik olarak ayakta kalan hem de skor olarak haneye yazdırdılar, iyi işler yaptılar. Gidişattan memnunuz, 10 kişiye rağmen çok iyi bir oyun ve çok iyi bir mücadele vardı” dedi.