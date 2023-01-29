Alaçatıspor, Bölgesel Amatör Lig’in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda zorlu rakibi Aliağa Futbol A.Ş. ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, "Aliağa deplasmanında takımımızın sergilediği iyi futbola sevindik" dedi.

Alaçatıspor, Bölgesel Amatör Lig’in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda zorlu rakibi Aliağa Futbol A.Ş. ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, "Aliağa deplasmanında takımımızın sergilediği iyi futbola sevindik" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’un iddialı takımlarından Aliağa Futbol A.Ş. deplasmanında, Alaçatıspor’un oynadığı futboldan memnun olduklarını ifade eden Alaçatıspor Kulübü Başkanı Gençalp, "Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı bugün oynadıkları futbol ve gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bildiğiniz gibi çok yoğun ve zor bir devre arası geçirdik. Buna rağmen, ligin iddialı takımlarından biri olan Aliağa deplasmanında takımımızın sergilediği iyi futbola sevindik. Kaçırdığımız galibiyete de bir o kadar üzüldük. Yeni teknik ekibimiz ve yeni transferlerimizle Alaçatıspor?un hedefleri doğrultusunda ilerlemesi için Alaçatıspor yönetimi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu deplasmanda da bizi yalnız bırakmayan büyük Alaçatıspor taraftarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çalış: "Potansiyelli bir ekip var"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Ali Çalış da maçın ardından bir değerlendirme yaparak, "Yaklaşık bir ay önce Alaçatıspor ile anlaştık. Potansiyeline, yönetimine çok güvendiğim bir camia olduğu için elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Kısa zaman zarfında hem yönetim hem teknik ekip hem de futbolcu grubu olarak yoğun bir tempo ile ligin 2. yarısına hazırlandık. Bugün oynanan maçta gördük ki kısa vadede iyi işler yapan, uzun vadede ise çok iyi işler yapabilecek potansiyelli bir ekip var. Beraberlikle sonuçlanan fakat galibiyet odaklı ilk maçımıza rağmen; oyun gücü, fizik gücü, pozisyon üstünlüğü Alaçatıspor ile beraberdi. Bundan sonraki süreçte üzerine koyarak ilerleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Alaçatıspor camiasına saygı ve sevgilerimle" dedi.