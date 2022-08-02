Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Bu bir bayrak yarışı, biz de bu bayrağı devraldığımız yerden daha ilerilere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzde sezona hazırlanmak için çok kısa bir süremiz var. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Bu bir bayrak yarışı, biz de bu bayrağı devraldığımız yerden daha ilerilere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzde sezona hazırlanmak için çok kısa bir süremiz var. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.

Soner Varhan’ın kulüp başkanlığını bırakmasının ardından yönetim kurulu tarafından kulüp başkanlığına seçilen Ozan Gençalp, "Her zaman yanımızda olduğunu ve bizden desteğini esirgemeyeceğini biliyorum. Bu bir bayrak yarışı, biz de bu bayrağı devraldığımız yerden daha ilerilere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Bir hayalimiz var, bunun için yola çıktık"

Kulüp Başkanı Gençalp, "Bizim bir hayalimiz var. Bunun için yola çıktık. Alaçatı çok özel bir yer. Sörfünden, denizine, doğasından, kültürüne, yerlisiyle, burayı ikinci evi yapanlarıyla, hiçbir yere benzemeyen, insanların hayallerini gerçekleştirebildikleri çok özel bir yer. Bu yüzden, hepimizin hayatına dokunacak, sahiplenmekten keyif alacağımız çok iyi bir profesyonel kulübü hak ettiğini düşünüyoruz. Hayalimiz; altyapısıyla, sahasıyla, tesisiyle, oyuncu, teknik heyet ve yönetici kadrosuyla daha da kurumsal ve başarılarıyla övünebileceğimiz bir kulüp oluşturmak" diye belirtti.

"Kulübümüzün farklı branşlarda da temsil edilmesini arzu ediyoruz"

Hayal ettikleri Alaçatıspor için çok çalışacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı Gençalp, şöyle devam etti:

"Bu amaç doğrultusunda da geçtiğimiz senelerde aldığımız yolu sürekli geliştirerek, her sezon üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Önümüzde sezona hazırlanmak için çok kısa bir süremiz var. Bildiğiniz gibi hocamız ile anlaştık. İç transfer görüşmelerimiz de devam etmekte. Bu altı haftada önceliklerimiz; kaliteli bir kadro kurmak, sahamızı iyileştirmek ve yeni sezona iyi bir giriş yapmaktır. Akabinde de altyapımızı kurarak Alaçatılı genç kardeşlerimizi eskiden olduğu gibi takımımıza kazandırmayı ve kulübümüzün farklı branşlarda da temsil edilmesini arzu ediyoruz. 95 yıllık tarihi olan bu köklü spor kulübümüzü desteklemek için tüm taraftarlarımızın yanımızda olduğunu biliyor ve maçlarımıza bekliyoruz."