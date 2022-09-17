2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele edecek olan Alaçatıspor, kulübün kuruluşunun 95. yılında, yeni sezonu, kulüp eski başkanları ve eski futbolcularının da katılımıyla açtı. Alaçatıspor, lig maçındaymış gibi tribünleri dolduran taraftarının da desteğiyle, sahasında yaptığı ilk hazırlık maçında Torbalıspor’u 3-1 yendi.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele edecek olan Alaçatıspor, kulübün kuruluşunun 95. yılında, yeni sezonu, kulüp eski başkanları ve eski futbolcularının da katılımıyla açtı. Alaçatıspor, lig maçındaymış gibi tribünleri dolduran taraftarının da desteğiyle, sahasında yaptığı ilk hazırlık maçında Torbalıspor’u 3-1 yendi.

Yeni sezonun açılışının yapılmasının ardından bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "95 yıllık tarihi olan bir spor kulübünün başkanı ve yöneticileri olmaktan gurur duyuyoruz. Kulübümüzün 95’nci yılında, yeni sezonumuzu, kulübümüze emek vermiş değerli eski kulüp başkanları ve futbolcularını sahamızda ağırlayarak açtık. Değerli büyüklerimize sezon açılışımıza geldikleri için çok teşekkür ederiz. Bize güç verdiler. Alaçatıspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha hissettik. Yönetim kurulu olarak bu büyük camianın nice başarılara imza atması için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca bize güç veren taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Sahamızdaki yeni sezonun ilk hazırlık maçında bizi yalnız bırakmadılar. Lig maçındaymışız gibi tribünlerimizi doldurarak, takımımıza destek verdiler" diye konuştu.

Ozan Gençalp: "Futbolcularımızın güzel bir birliktelikleri var"

Yeni sezon hazırlık kampı sürecini Çeşme’de gerçekleştirdiklerini belirten Kulüp Başkanı Gençalp, "Kamp sürecinde günde çift antrenman gerçekleştirildi. Futbolcularımız, özveriyle çalıştılar. İşlerini ciddiye aldılar. Sezon hazırlıklarına başladığımızdan beri 2 hazırlık maçını dışarıda oynadık. 3. hazırlık maçımızı da ilk kez kendi sahamızda yaptık. Sahamızda Torbalıspor’u ağırladık. Maçı 3-1 kazandık. Yeni sezon kadromuzun uyum sorununu aştığını gözlemledik. Futbolcularımızın güzel bir birliktelikleri var. Birbirlerine bağlılıklarını gösteriyorlar. Genç ve tecrübeli bir kadro kurduk. Hazırlık maçında eksikliklerimizi de görmeye çalıştık. İhtiyaç duyarsak 1-2 transfer daha yapabiliriz. Lig başlayıncaya kadar yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı daha yapacağız" diye belirtti.

"Gerekli görürsek transfer yapmaktan geri kalmayacağız"

Güçlü bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Gençalp, " Lig başlayıncaya kadar olan süreci, teknik heyetimizle ve yönetimimizle birlikte en iyi şekilde değerlendireceğiz. Alaçatıspor’un güçlü bir kadroya sahip olması için gerekeni yapacağız. Gerekli görürsek transfer yapmaktan geri kalmayacağız" diye açıkladı.

"26 haftalık uzun bir lig maratonumuz olacak"

Yeniz sezonda mücadele edecekleri grup ile ilgili bir değerlendirme yapan Kulüp Başkanı Gençalp, "Yeni sezonda 10. Grup’ta mücadele edeceğiz. Zor bir gruptayız. Bu sezon 26 hafta maç yapacağız. Geçtiğimiz sezon 16 haftaydı. Çok uzun bir lig maratonu olacak. Zorlu 5 İstanbul deplasmanımız olacak. Zorlu da olsa bu lig maratonunu, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla çok çalışarak ve büyük Alaçatıspor camiasından güç alarak, her zaman yanımızda olan Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran’ın da desteğiyle başarı ile tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.

Necip Emre Yılmaz: "Herkesin parmakla gösterdiği bir kulüp olacağız"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da bir açıklama yaparak, "Alaçatı’nın kurtuluşunun 100.yıl dönümünde açılış maçımıza teşrif eden bütün taraftarımıza, eski futbolcularımıza, eski başkanlarımıza ve bütün davetlilere cani gönülden teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon oldu ve lige hazırlık aşamasında gayet ciddi bir hazırlık maçı oynadık. Takımımızın geliştiğini görüyoruz. Daha da gelişmeye devam ederek yarışan bir Alaçatıspor’u oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü manevi destek bizim itici gücümüz olacak. Ve sürekli söylediğim gibi oyun kültürüyle, kulüp organizasyonuyla herkesin parmakla gösterdiği bir kulüp olacağız. Haftaya bir hazırlık maçı daha oynayıp Aliağa maçı öncesi son provamızı yapacağız. Herkesi şimdiden sezonun ilk maçına bekliyoruz" çağrısında bulundu.