Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, konuk ettiği Ortaköyspor’u 2-0 mağlup ederek Altın değerinde 3 puan aldı.

Son 4 maçın 4’ünü de kazanarak 12 puan daha toplayıp seriyi yakalayan Alaçatıspor, 22. hafta maçında Ortaköyspor engelini 2-0’lık skorla aşmasını bildi. Maçın golleri 11. ve 39. dakikalarda geldi. Ali Çalış’ın çalıştırdığı Alaçatıspor, aldığı galibiyetle 40 puana ulaştı ve lig sıralamasında 3.sıraya yükseldi.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Çeşme Belediyespor ile yapacağımız maç öncesi çok önemli bir maçtı. Zor maç öncesi, akılların o maçta olması açıkçası bizi korkutuyordu. Kazasız belasız bu maçı atlattık. 4 maç üst üste, hiç gol yemeden maçı sonlandırmak bizim için çok önemliydi. İlk haftadan beri söylediğimiz gibi takımımıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza güveniyoruz. İnşallah Pazar günü de Çeşme Belediyespor ile centilmence bir mücadelemiz olacak. O maçta da beşinci galibiyetimizi almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Alaçatıspor, 2 Nisan Pazar günü, yarımada derbisinde Çeşme Belediyespor ile Çeşme sahasında karşılaşacak. Derbi maçına Alaçatıspor taraftarları alınmayacak. Çeşme Belediyespor taraftarları ise kulüpten alacakları davetiyelerle sahaya girebilecekler.