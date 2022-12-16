Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, yılbaşı nedeniyle Alaçatı’ya olan ilginin yüksek olduğunu belirterek otel, restoran ve eğlence yerlerinde yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 80’i aştığını söyledi.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, yılbaşı nedeniyle Alaçatı’ya olan ilginin yüksek olduğunu belirterek otel, restoran ve eğlence yerlerinde yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 80’i aştığını söyledi.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Çelikok, yaz sezonu bitse de Alaçatı’ya ilginin bitmediğini vurgulayarak "Aralık ayının ortasına gelmemize rağmen havaların iyi olması nedeniyle Alaçatı’da hafta sonları hareketli geçmeye devam ediyor. Butik otellerin çoğu açık değil ama mekanların önemli bölümü açık. Açık olan otellerin de önemli bölümü hafta sonları dolu oluyor. Yılbaşı rezervasyonları da çok iyi gidiyor. Alaçatı’da açık olan otellerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 80’i aşmış durumda. Restoran ve eğlence mekanlarında da yılbaşı rezervasyonları iyi durumda" dedi.

4 günlük "erken yılbaşı"

Geçen yıl Çeşme Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri 4 günlük "erken yılbaşı"nın bu yıl da gerçekleşmesi için hazırlık yaptıklarını açıklayan Çelikok, "Geçen yıl 4 gün süresince ’erken yılbaşı’ yapmıştık. Hediyelik eşyalarının satıldığı stantlar açılmış ve mini konserler gerçekleştirilmişti. Bu yıl da ’erken yılbaşı’ için belediyemiz ile birlikte hazırlık yapacağız. ’Erken yılbaşı’nın gelenekselleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Çeşme ve Alaçatı Rus turistlerin ilgisini çekiyor"

Travel Turkey İzmir ile ilgili bir değerlendirme de yapan Çelikok, "Bu tür fuarlar, turizm açısından oldukça faydalı oluyor. Hem medyada görünür oluyorsunuz hem de turizm ile ilgili şirketlerle, acentelerle, tatilcilerle verimli görüşmeler yapabiliyorsunuz. Karşılıklı işbirlikleri oluyor. Sakız Odası Otelciler Birliği Başkanı ve acenteler Çeşme standımızı ziyaret etti. Birlikte nasıl işbirliği yapabiliriz, birbirimize nasıl katkımız olur diye görüştük. Onlar da bizimle çalışmak istiyor, biz de onlarla çalışmak istiyoruz. Turizm sadece para kazanma alanı değil. İnsanları birbirine yaklaştırıyor, farklı kültürlerin birbirini tanımasını sağlıyor ve düşmanlıklar, geçmişten gelen kırgınlıklar törpüleniyor. Güzel ilişkiler oluşabiliyor. Fuar genel anlamıyla Çeşme ve Alaçatı açısından güzel geçti. Acenteleri de ziyaret ettik. Onlar da Çeşme ve Alaçatı ile çalışmak istiyorlar. Rus turistlerin Çeşme’ye ilgisi arttı. Çeşme’nin denizi, kumu, güneşi, yaşam tarzı, gastronomisi Rus turistlerin ilgisini çekiyor" diye belirtti.