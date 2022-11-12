Alaçatı Salı Bisikletçilerinden 55-59 yaş arası bir grup bisikletçi, Gördes Kültür ve Doğa Derneği’nin daveti ile Manisa’nın Gördes ilçesine gelerek ilçenin doğa ve tarihi alanlarını gezdi.

Alaçatı Salı Bisikletçilerinden 55-59 yaş arası bir grup bisikletçi, Gördes Kültür ve Doğa Derneği’nin daveti ile Manisa’nın Gördes ilçesine gelerek ilçenin doğa ve tarihi alanlarını gezdi.

Grup öncüsü Zeynep Erdem yaptığı açıklamada, "Alaçatı Salı Bisikletçileri olarak 22 kişiden oluşan grup arkadaşlarımla beraber Alaçatı’dan Gördes ilçesini tanımak ve tanıtmak amaçlı geldik. Biz her hafta Salı günü saat 11.00’de toplanıp bisiklet turları yapıyoruz. Türkiye genelinde tüm festivallere katılıyoruz. Amacımız doğayı koruyarak bisiklet üstünde keyifli vakit geçirmek ve toplumumuzdaki gençlere araba ve motor sevgisi değil bisiklet sevgisi aşılamak. Bugün burada Gördes Kültür ve Doğa Derneği’nin başkanı Emine Ataman Koç’un misafiriyiz. Güzel Gördes ilçemizi ve mahallelerini gezerek bizlere tanıtacak. Kendisinin ilgisinden dolayı arkadaşlarım ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Gördes ilçesi küçük ve şirin bir yer ve dört bir tarafı orman alanlarıyla çevrili. Tertemiz doğasıyla insana huzur veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde Gördes ilçesine daha kalabalık geleceğiz." dedi.

Alaçatı Salı Bisikletçileri, milli mücadele kahramanlarından Şehit Gördesli Makbule Hanımın heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Gördes Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Emine Ataman Koç ile Gördes ilçesinin farklı noktalarını bisikletleriyle gezerek ziyaretlerini tamamladı.