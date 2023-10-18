Kısa bir süre önce Çeşme ve Alaçatı’da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu (AGT) oluşumu, bölgede yaşayan üretici ve tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kısa bir süre içinde 167 katılımcıya ulaşan oluşum, bu yaz Ovacık’ta bir limon bahçesi hasadı ile Ildırı’da enginar hasatı etkinlikleriyle hedeflerine doğru ilk adımını attı. Ardından katılımcılar yine Ovacık’taki yerel üreticilerle buluşup mısır hasadı, bostan hasadı ve kavun hasadı etkinlikleriyle yeni deneyimler kazanma fırsatı yakaladılar. Bölgenin en eski yerleşimlerinden Germiyan’daki buluşmada ise sosyolog ve yazar Dr. Engin Önen, yörenin kopanisti peyniri ve geleneksel yöntemlerle susuz tarım uygulamasıyla üretilen Çeşme kavununu sosyolojik ve tarihi bir sunumla katılımcılara aktardı. Tüm etkinliklerde katılımcılara gıda üretimi, hasat ve işleme konularında yetkililerce bilgilendirilme yapıldı.

Topluluk Destekli Tarım uygulaması için Ovacıklı bir yerel üretici ev sahipliğinde, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile yeni bir projeye de başlangıç yapıldı. Üretici ailenin AGT için tahsis ettiği 3 dönümlük arazide iyi tarım uygulamaları eşliğinde biyolojik zirai bakım ürünleri ile kışlık fide dikimi yapıldı. Söz konusu projenin tüm üretim sürecinde katılımcılar gönüllü olarak katkı sağlayabilecekler. Ürünlerin hasat zamanı gelince toplanacak ürünler paydaşlar arasında eşit olarak pay edilecek.

AGT, öncelikli olarak yakın çevrede bulunan kaliteli, doğal üretim yapan tedarikçilerin ürünlerini doğrudan topluluk üyelerine sunabilmek için çalışmalar yapıyor. Bunun dışında Türkiye genelinde de Malatya’dan fasulye, Antakya’dan solucan gübresi, Balıkesir İvrindi’den peynir ve ceviz, Kars’tan bal, Giresun’dan fındık, Hakkari’den karakovan petek balı tedariki ile son olarak da Antakya’daki yerel üreticilere destek olmak amacıyla sipariş listeleri oluşturuldu.

Topluluk üyelerinin kış aylarında mutfak atölyeleri ile yerel lezzetleri korumak, geleneksel yöntemleri deneyimlemek üzere aktivitelerini sürdüreceği belirtildi.