Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, milli takıma oyuncu vermeye devam ediyor.

19-20 Ekim tarihleri arasında Ankara Kahramankazan’da 2 gün süren Bocce Milli Takım Seçmelerinde Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Merve Deniz, milli takım seçmelerini kazandı. 8 yıl önce Alaçamspor’da küçük yaşta bocce sporu ile tanışan sporcular, sayısız Türkiye şampiyonlukları ile 2018 yılında Balkan şampiyonluğu, 2022 yılında Avrupa şampiyonluğu kazanarak gurur kaynağı oldular.

“Kazanamadığımız bir dünya şampiyonluğu kaldı”

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Alaçam gibi küçücük bir ilçeden Türk milli takımına 17. milli sporcumuzu veriyoruz. Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Merve Deniz, 26-29 Ekim tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılacak Uluslararası Bocce Turnuvasında ülkemizi milli takım ile temsil edecek. Kazanamadığımız bir dünya şampiyonluğu kaldı. İnşallah o da bize nasip olur. Bizim sporcularımız köy çocukları ve yoklukla mücadele ederek buralara geldiler. Hepsi ile gurur duyuyorum” dedi.