Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Avusturalya’nın Gold Coast şehrinde yapılacak Dünya Çim Topu Şampiyonası’na 3 milli sporcu daha vermenin gururunu yaşıyor.

29 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Avusturalya’nın Gold Coast şehrinde yapılacak Dünya Çim Topu Şampiyonası’na Alaçamspor Bocce Takımı’ndan Zafer Yaman, Barış İslam Bolat(Büyük erkeklerde) ve Büşranur Uzun (Büyük bayanlarda) Türkiye’yi temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Alaçam gibi küçücük ve imkanları kısıtlı bir ilçeden 16 milli sporcu çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin hiçbir yerinde bir ilçeden tek branşta bu kadar milli sporcu çıkmamıştır. Bizim sporcularımızın hepsi köy çocuklarından oluşuyor. Türkiye’ye 2018 yılında Balkan şampiyonluğu, 2022’de Avrupa şampiyonluğu getirdik. Şimdi hedefimiz dünya şampiyonluğu. Yaklaşık 12 yıllık bir emek ve çok çalışma ile bu derece ve başarıları yakaladık" dedi.