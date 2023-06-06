Samsun Alaçam Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasında kurumda yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri, "Okul çağı içindeki öğrencilerimize ve okul çağı dışına çıkmış vatandaşlarımıza meslek edindirmek, vatandaşlarımızın bilgi beceri ve gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmak, kişisel gelişimini desteklemek, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine yardımcı olmak için birçok alanda kurslar açılmıştır ve açılmaya devam edilecektir. Kurslarımız okul çağı içerisindeki öğrencilerimize sosyal sportif ve kültürel kurslar olarak, okul öncesi eğitimi, müzik, resim, İngilizce, futbol, atletizm, bocce, wushu, tekvando güreş alanlarında, aynı zamanda, beden eğitimi öğretmenliği hazırlık kursları olmakla birlikte, yetişkinlere yönelik, el sanatları, giyim, tekstil trikotaj, step aerobik, bilgisayar, kalorifer ateşçiliği, tarım ve KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli alanlarda kurslar olmak üzere, halkımızın talepleri doğrultusunda daha birçok alanda kurslar açmaktayız. Sene başından bu yana merkezde ve köylerimizde açmış olduğumuz çeşitli alanlardaki kurslarda 2 binin üzerinde kursiyeri belgelendirmiş bulunmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmaları gösteren slayt gösterisi, güreş ve tekvando gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Son olarak müzik dinletisinde dinleyiciler ile birlikte söylenen şarkılar davetliler tarafından büyük beğeni aldı.

Gösterilerin ardından 2022-2023 yılı eğitim-öğretim yılı içerisinde kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekil Raif Vatan, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, kurum müdürleri daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.