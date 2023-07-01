Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza; Samsun - Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan A.K. (27) idaresindeki 55 AZP 94 plakalı otomobil ile kavşaktan Yukarı Elma Mahalle yoluna geçiş yapan Muzaffer K. (76) idaresindeki 57 AAR 347 otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri M. K. ile A.K., ve araçlarda yolcu olarak bulunan F. K. (79), P. K., A. A.(22), K. A.(24), S. H.(18), S. A. ve S. K. (24) yaralandı. Yaralılar Bafra devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.