Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi’nde geleneksel bolluk aşı etkinliği gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinlikte mahalle sakinleri bir araya gelirken, dostluk ve dayanışma pekiştirildi. Kapaklı Mahallesi Muhtarı Sedat Topal’ın öncülüğünde ve mahalle halkının katkılarıyla hazırlanan bolluk aşı, keşkek, yahni ve tatlı katılımcılara ikram edildi. Etkinlik, her yaştan vatandaşın ilgisini çekerken, mahallede bayram havası estirdi.

Muhtar Sedat Topal, "Bu güzel geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Mahalle halkımızın desteğiyle hazırlanan bolluk aşı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.