Türkiye’nin ilk tematik mübadele müzesi olma özelliği taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Alaçam Mübadele Müzesi, tadilatının tamamlanmasının ardın yeniden ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimizin uzun zamandır bu müzenin açılışını beklediğini bilerek çalışmalarımıza hız verdik. Kültürümüze ve tarihimize ışık tutan müzemiz yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor” dedi.

Açılışı heyecanla beklenen ve tadilat nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ziyarete kapalı olan Alaçam Mübadele Müzesi, 11 Ekim Cuma günü yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. Müze yeniden hizmet vermeye başladığı ilk günde çok sayıda kişiyi ağırladı. Mübadillerin yaşamını, tarihini ve kültürünü merak edenlerin ilgi gösterdiği müze Pazartesi günleri hariç haftanın kalan tüm günlerinde 08.30-16.45 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Müze mübadele tarihine ışık tutuyor

Türkiye’nin ilk mübadele müzesi olma özelliği taşıyan Alaçam Mübadele Müzesi’nde mübadele yıllarına ait fotoğraflar, belgeler, mübadillerin yaşamını yansıtan eşyalar yer alıyor. Mübadele yıllarının her yönüyle anlatıldığı müze 2012 yılından bu yana hizmet veriyor.

“Şehrimiz için önemli bir değer”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Alaçam ilçemizdeki Mübadele Müzesi tarihimiz ve kültürümüz açısından çok önemli bir değer. Müzemizde bir süredir tadilat işlemleri sürmekteydi. Bizler de göreve geldiğimizde hemşehrilerimizin uzun zamandır bu müzenin açılışını beklediğini bilerek çalışmalarımıza hız verdik. Kültürümüze ve tarihimize ışık tutan müzemizi yeniden ziyarete açmış olduk. Hemşehrilerimize ve şehrimize yeni yüzüyle Alaçam Mübadele Müzesi’nin hayırlı olmasını diliyorum ve herkesi bu müzeyi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.