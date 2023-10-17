Bursa’da alacaklı olduğu kişinin evine giden kişi, borcunu vermediğini iddia ettiği kişiyi bacaklarından vurdu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Ş., kendisine borcu olan Onur D.’nin Umut Sokak üzerindeki evine geldi. Burada alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Batuhan Ş., yanında getirdiği tabancayla Onur D.’nin bacaklarına kurşun yağdırdı. Sesler üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri bacaklarından vurulan Onur D.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.