Kocaeli’de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurarak ölümüne sebep olan sanığın, 12 ila 18 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 çocuk babası Tolga Görez (41), evinde arkadaşı U.İ. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Ufuk İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkilinin arasında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu öğrenildi.

12 ile 18 yıla kadar hapis istemi

Sanık Ufuk İ.’nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ufuk İ., taraf avukatları ve aileler katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktulün olaydan önce sanığa mesajla birden fazla kez küfür ettiği, iddia ettiği parayı vermemesinin sonuçlarıyla ilgili tehdit ettiği, sanık Ufuk İ.’nin Tolga Görez’in sözleri karşısında alkol alarak maktulün evine gidip 7 el ateş ettiği, bu sebeple sanığın kasten öldürme eyleminin haksız tahrikin oluşturduğu öfke ve gazabın etkisinde meydana geldiği anlaşıldığı ifade edildi. Sanık Ufuk İ’nin kasten öldürme suçunu haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle 12 ile 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi.