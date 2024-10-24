Adıyaman’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında Ali D. ile Mahmut A. arasında iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ali D. isimli şahıs Mahmut A.’yı bacağından silahla vurarak yaraladı. Yaralı olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.