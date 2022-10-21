Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs şüpheli birlikte iş yaptıklarını olayın ise alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını belirtti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kent Merkezi Hürriyet Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ortak oldukları ileri sürülen H.Ö. ile V.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda V.K., bıçakla H.Ö.’yü yaralarken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Malatya’da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağını bıçakla yaraladı.

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