Kırıkkale’de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yaylacık Mahallesi 16. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. ile U.B. arasında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.Y.’ye ateş etti. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan T.Y., sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. U.B. ise olayın ardından kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı saldırganın yerini tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Çevredeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, zanlının araçla kaçtığı yönü belirledi. Yapılan operasyonla U.B., gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.