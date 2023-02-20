Aksaray’da alacak verecek meselesi yüzünden tartışan 5 kişinin kavgası kanlı bitti. Kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Aksaray’da alacak verecek meselesi yüzünden tartışan 5 kişinin kavgası kanlı bitti. Kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Küçük Kergi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 bin TL alacağı olan Bekir K. (23) isimli şahsın dükkanına giden Seyfullah T. (41) parasını alamayınca dükkanda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar 2 şahsı ayırmaya çalışırken Seyfullah T., alacağını alamadan arkadaşı olan Hamza Ali M. (22) ile birlikte 38 AS 196 plakalı araçla dükkandan ayrıldı. Ereğli Kapı Mahallesi Küçük Kergi Caddesi üzerinde bulunan evine gelen Seyfullah T., araçtan indiği anda araca bir başka araç içinden tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte Seyfullah T. sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme ve araştırma yaparak ateş açıp kaçan Bekir K. ve yanında bulunan Caner K. (20) ile Rıdvan A. (24) isimli şahısların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.