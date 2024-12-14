Çorum’un Alaca ilçesinde ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası, ödül töreni ile sona erdi.

Alaca Belediyesi ve Alaca Belediyespor işbirliğiyle düzenlenen Yıldızlar (İlkokullar) Futbol Turnuvası, büyük bir katılım ve heyecanla tamamlandı. Alaca Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ilkokulların mücadele ettiği turnuvanın final maçı, Hüseyin Gazi İlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arasında oynandı. Hüseyin Gazi İlkokulu, finalde rakibi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu 6-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın ödül törenine, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kadir Durak ve Belediyespor kulübü yöneticileri katıldı. Törende, şampiyon Hüseyin Gazi İlkokulu’na ödülünü Belediye Başkanı Şerif Arslan, ikinci olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan takdim etti. Üçüncü olan Dumlupınar İlkokulu’nun ödülünü İlçe Gençlik Spor Müdürü Kadir Durak verdi. Dördüncü olan Denizhan YBO’nun ödülünü ise Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Akif İslamoğlu sundu.

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Çınar Yıldız’a ödülünü Altyapı Koordinatörü Kemal Ünal verirken, gol kralı Ramazan Eymen Ardıç’a ödülünü Belediyespor Altyapı Antrenörü Emir İstek’ten aldı. Turnuvanın en centilmen takımı ödülünü kazanan Mimar Sinan İlkokulu’na ise ödülünü Belediyespor Yardımcı Antrenörü Faik Yıldırım sundu.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, genç sporcuların başarılarını kutlayarak, ilçedeki spor kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlayan bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.