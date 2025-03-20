Alaca Belediyesi ve trafik ekipleri, ilçedeki kaldırım ve yol işgalinin önüne geçmek amacıyla başlatılacak uygulama çerçevesinde iş yerlerini ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetim ve çalışmalarla kaldırım ve yol işgalinin önüne geçilecek. Bu çerçevede ilçede faliyet gösteren esnaflara bilgilendirme yapıldı. Ekipler ilçedeki 4 ana caddede iş yerlerini ziyaret ederek hayata geçirilen uygulama konusunda bilgi verdi. Ramazan Bayramı’ndan sonra tekrar kontrollerin yapılacağını belirten ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını aktardı.

Uygulamayla şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.