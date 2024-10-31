Çorum’da Alaca Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Alaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan şehir girişi sıcak asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

"Söz verdik, yapıyoruz"

Yozgat Caddesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi ilçemizin girişlerini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yollarımızın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. İlçemizin dört bir yanında yapılacak olan bu çalışmalar, hem ulaşım kalitesini artıracak hem de halkımızın yaşam standartlarını yükseltecektir. Çalışmalar kapsamında, öncelikli olarak şehir girişlerimizdeki bozulan yollarımızı güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Alaca Belediyesi olarak bu tür projelerle hem alt yapıyı güçlendirmeyi hem de ilçe estetiğine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Arslan, "Vatandaşların bu süreçte göstereceği sabır ve anlayış için teşekkür ederim. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol konforunun önemli ölçüde artmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.