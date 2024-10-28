Çorum’un Alaca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
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Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşı okundu.
Törene Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Garnizon Komutanı Yunus Emre İncesi ve protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: iha