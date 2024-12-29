Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dün akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirirken, saat 15.00’ten itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı.

Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayan kar yağışı, Seydişehir ilçesi yakınlarına kadar devam ediyor. Özellikle Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel’de kar yağışı etkisini gösterirken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı. Karayolları Alacabel ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını ve yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirttiler. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak, yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.