Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı başladı. Ekipler yolun kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün bölgede etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayıp, Seydişehir’e kadar devam ettiği bildirildi.

Ekipler harekete geçti

Kar yağışının başlaması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Alacabel’de yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılırken, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler bin 825 rakımlı Alacabel yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.